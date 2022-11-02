مانشستر سيتي يغلب إشبيلية ودورتموند يتعادل مع كوبنهاغن

تفوق مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه إشبيلية الإسباني بثلاثة أهداف لهدف على ملعب الاتحاد اليوم الأربعاء في المباراة القوية التي شهدها ملعب الاتحاد في ختام مواجهات المجموعة السابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم الضيوف أولاً عبر رافاييل مير فيسنتي في الدقيقة 31، لكن السيتيزنز قلبوا النتيجة في الشوط الثاني بأهداف ريكو لويس وجوليان ألفاريز ورياض محرز في الدقائق 52 و 73 و 83 على التوالي.

ولحساب ذات المجموعة، تعادل بوروسيا دورتموند الألماني مع مستضيفه كوبنهاغن الدنماركي بهدفٍ لمثله.

مانشستر سيتي يؤكد صدارته للمجموعة

رفع سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 14 نقطة في المركز الأول بفارق 5 نقاط عن دورتموند ثاني الترتيب وسيكمل كلاهما مشواره في دور الـ 16 من البطولة.

فيما انتقل إشبيلية إلى بطولة الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

واحتل كوبنهاغن المركز الرابع والأخير بثلاث نقاط.