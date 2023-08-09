مانشستر سيتي يقدم 70 مليون جنيه لاقتناص نجم منتخب البرازيل

قدم مانشستر سيتي عرضاً ضخماً تصل قيمته إلى 70 مليون جنيه استرليني بهدف التعاقد مع النجم الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب خط وسط ويست هام يونايتد.

ونجح صاحب الـ 25 عاماً في ترك بصمته منذ انضمامه إلى الهامرز العام الماضي قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي مقابل نحو 37 مليون جنيه.

وسبق أن قضى البرازيلي فترة غير ناجحة في صفوف أي سي ميلان ليتم بيعه لاحقاً لليون.

ومع رحيل النجمين الألماني إيلكاي غوندوغان والجزائري رياض محرز عن مانشستر سيتي بطل أوروبا، بدأ البحث عن بدائل مناسبة من قبل المدير الفني الإسباني جوسيب غوارديولا.

وسيرفض ويست هام عرض سيتي على الرغم من قيمته الباهظة طمعاً في الحصول على المزيد بحسب صحيفة "أو جوغو" البرازيلية.

يذكر أن عقد لاعب خط الوسط البرازيلي مع الهامرز يمتد حتى صيف عام 2027.