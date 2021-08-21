مانشستر سيتي يكتسح نوريتش بخماسية نظيفة

سحق مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفه نوريتش سيتي بخماسية دون رد في المباراة التي جرت على ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من تيم كرول (7 بالخطأ في مرمى فريقه)، وجاك غريليش (22) وهو هدفه الأول لفريقه الجديد، وآيميريك لابورت (64)، ورحيم ستيرلينغ (71)، ورياض محرز (84).

بهذا الانتصار، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 3 نقاط معوضاً خيبة أمل السقوط في المرحلة الافتتاحية أمام توتنهام هوتسبير بهدفٍ دون رد خارج أرضه.

واحتل حامل اللقب بالتالي المركز الخامس مؤقتاً بانتظار بقية مواجهات المرحلة.

فيما تذيل نوريتش سيتي الترتيب دون نقاط من مباراتين.