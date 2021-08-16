مانشستر سيتي يكثف مساعيه للتعاقد مع هاري كين

أكدت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية أن مانشستر سيتي بدأ بتكثيف مساعيه بهدف التعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين من توتنهام.

وعانى هجوم السيتيزنز أمس في المباراة التي جمعته بسبيرز تحديداً على ملعب توتنهام هوتسبير ضمن المرحلة الأولى من الدوري المحلي.

وانتهى اللقاء بفوز الفريق اللندني بهدفٍ وحيد حمل توقيع هيونغ مين سون.

وبينت هذه المواجهة حاجة حامل اللقب إلى مهاجم صريح يستطيع استغلال الضغط العالي والهجمات التي يتميز بها الفريق.

وأمام المدرب جوسيب غوارديولا حوالي أسبوعان لحسم الصفقة وجلب كين إلى ملعب الاتحاد.

ويرتبط قائد منتخب إنجلترا بعقدٍ مع توتنهام يمتد لثلاثة مواسم أخرى.

ويتوقع أن يتقدم مانشستر سيتي بعرضٍ تصل قيمته إلى نحو 120 مليون جنيه استرليني لحسم الصفقة دون حساب الإضافات.

وستكشف الأيام القادمة جدية السيتيزنز في سعيهم للحصول على خدمات المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً.