مانشستر سيتي يلقي بثقله لضم رونالد آراوخو من برشلونة

يستعد مانشستر سيتي للتقدم بعرضٍ مغرٍ يستقطب من خلاله الدولي الأوروغوياني رونالد آراوخو مدافع برشلونة صيف العام الجاري.

وقال روبرتو إيندا مسؤول "أوكي دياريو" لموقع "إل تشيرينغيتو" الإسباني أن جوسيب غوارديولا مدرب سيتي من أشد المعجبين بقدرات اللاعب الشاب.

ويتقاضى صاحب الـ 23 عاماً أجوراً منخفضة مقارنة بغيره من اللاعبين في البارسا، وهذا أمر يسعى النادي الإنجليزي لاستغلاله من خلال عرض راتب مرتفع يغري الأوروغوياني على التوقيع للسيتيزنز.

ويتفاوض برشلونة مع آراوخو من أجل التوصل لاتفاق جديد سيحتوي شرطاً جزائياً بقيمة ضخمة من أجل تحصين اللاعب من الأندية الأخرى المهتمة.

ويتواصل مانشستر سيتي بقيادة غوارديولا مع حاشية النجم الشاب على أمل جلبه إلى ملعب الاتحاد الصيف القادم.