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مانشستر سيتي يهزم آرسنال ويحلق في الصدارة

منشور 21 شباط / فبراير 2021 - 06:25
ستيرلينغ يرتقي ليسدد برأسه معلناً عن هدف المباراة الوحيد
ستيرلينغ يرتقي ليسدد برأسه معلناً عن هدف المباراة الوحيد

واصل مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته وحقق فوزاً جديداً على حساب مستضيفه آرسنال وبهدفٍ نظيف في المباراة التي شهدها ملعب الإمارات ضمن المرحلة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين السيتيزنز بهذا الانتصار للنجم رحيم ستيرلينغ الذي حول عرضية رياض محرز المتقنة برأسه في شباك الحارس بيرند لينو بعد بداية المواجهة بدقيقتين.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذه النتيجة إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي مطارده المباشر.

فيما تجمد رصيد آرسنال عند 34 نقطة في المركز العاشر.


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