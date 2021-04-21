مانشستر سيتي يهزم أستون فيلا ويقترب من معانقة اللقب

قلب مانشستر سيتي تأخره بهدفٍ نظيف أمام مستضيفه أستون فيلا إلى فوز بنتيجة 2-1 في المباراة القوية التي شهدها ملعب فيلا بارك ضمن المرحلة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف الفيلانز عن طريق جون ماكغين في الدقيقة الأولى، لكن الضيوف قلبوا النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بهدفي فيل فودين (22)، ورودري (40).

وأكمل الفريقان المواجهة بنقص عددي، فخسر سيتي جهود مدافعه جون ستونز في الدقيقة 44، فيما أكمل فيلا المباراة بدون مدافعه ماتي كاش منذ الدقيقة 57.

بهذا الانتصار، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 77 نقطة في صدارة الترتيب، موسعاً الفارق مع مانشستر يونايتد أقرب مطارديه إلى 11 نقطة ليقترب أكثر من استعادة اللقب.

أما أستون فيلا، فتجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.