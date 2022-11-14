مانشستر يونايتد بصدد فرض غرامة ضخمة على رونالدو

أكدت صحيفة "ميترو" البريطانية اليوم الاثنين أن إدارة مانشستر يونايتد بصدد فرض غرامة مالية كبيرة على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تأتي هذه التطورات في ظل التصريحات التي أدلى بها الهداف المخضرم خلال مقابلة هاجم خلالها المدير الفني إيريك تين هاغ وبعض مسؤولي نادي الشياطين الحمر.

وعبر الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات عن انزعاجه وشعوره بالخيانة بسبب ما بدر من بعض إداريي مانشستر يونايتد تجاهه.

ما هي قيمة العقوبة التي سيفرضها مانشستر يونايتد على كريستيانو رونالدو ؟

سيفرض يونايتد وفقاً للصحيفة عقوبة على "الدون" لن تقل قيمتها عن 1 مليون جنيه استرليني.

يذكر أن نجم الهجوم البالغ من العمر 37 عاماً استغل توقف الدوري الإنجليزي الممتاز لنشر مقتطفات من المقابلة التي أجراها مع الإعلامي بيرس مورغان والتي سيتم عرضها بالكامل يومي الأربعاء والخميس.