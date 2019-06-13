مانشستر يونايتد: سعر بوغبا 170 مليون يورو

حدد مانشستر يونايتد سعر نجمه بول بوجبا، المطلوب من قبل ريال مدريد ويوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مانشستر يونايتد لن يتخلى عن جهود الدولي الفرنسي بأقل من 170 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مستعد لتقديم 150 مليون دولار لضم بوغبا.

ويعتبر الفرنسي أحد أفراد التشكيلة الأساسية في ملعب أولد ترافورد، بعدما انضم للشياطين الحمر قادماً من يوفنتوس صيف عام 2016.

ويعتبر بوغبا، الهدف الأساسي لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، كما أن اللاعب لديه نفس الرغبة، لكن رحيله عن الشياطين الحمر لن يكون سهلاً على الإطلاق.