مانشستر يونايتد لتأكيد تفوقه على غرناطة وآرسنال في خطر

يأمل مانشستر يونايتد الإنجليزي وروما الإيطالي وفياريال الإسباني البناء على النتيجة الإيجابية التي حققها كل من هذا الثلاثي خارج قواعده من أجل بلوغ نصف نهائي الدوري الأوروبي، فيما يبدو آرسنال الإنجليزي أمام خطر الخروج.

على ملعب أولد ترافورد، يبدو يونايتد مرشحاً بقوة لإنهاء المغامرة القارية الأولى على الإطلاق لضيفه غرناطة الإسباني بعد فوزه عليه ذهاباً في الأندلس 2-0، معززاً حظوظه بمواصلة مشواره نحو الفوز بلقبه الأول منذ 2017 حين توج بطلاً لهذه المسابقة بالذات.

وبعدما تخطى صدمة الخروج من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا، يواصل يونايتد بقيادة المدرب أولي غونار سولشاير مشواره الموفق في المسابقة ويبدو في طريقة لإضافة غرناطة الى ضحيتيه السابقتين مواطن الأخير ريال سوسييداد وميلان الإيطالي.

وضمن يونايتد عودته إلى حد كبير لدوري الأبطال الموسم المقبل من خلال مركزه الثاني في الدوري المحلي خلف جاره اللدود مانشستر سيتي، لكن الفوز بلقب الدوري الأوروبي سيمنحه فرصة تجنب إنهاء الموسم خالي الوفاض بما أن مشواره في كأس إنجلترا انتهى عند ربع النهائي على يد ليستر سيتي.

ويدخل "الشياطين الحمر" اللقاء بمعنويات مرتفعة جداً بعد الفوز على توتنهام 3-1 في الدوري المحلي، لكنه يواجه ضيفه الأندلسي بغياب الثلاثي هاري ماغواير ولوك شو وسكوت ماكتوميناي بسبب الإيقاف، بعدما نال كل منهم بطاقة صفراء ذهاباً ما جعل أمسية الخميس الماضي "غير مثالية" وفقاً لسولشاير، الذق قال "حصلنا على ثلاثة إنذارات وايقاف ثلاثة لاعبين".

وخلافاً ليونايتد، يبدو الغريم اللندني آرسنال في وضع لا يحسد عليه إذ يحل ضيفاً على سلافيا براغ التشيكي وهو مهدد بتوديع المسابقة، ما يعني فقدان الأمل بالعودة الى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017، وذلك بعد تعادله ذهاباً على أرضه 1-1.

وأعتقد فريق المدرب ميكيل آرتيتا، القادم من فوز خارج ملعبه على شيفيلد يونايتد 3-0 في الدوري الممتاز، أنه فاز ذهاباً حين وضعه البديل نيكولاس بيبي في المقدمة قبل 4 دقائق على النهاية، لكن الضيوف خطفوا التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وما يعقد مهمة النادي اللندني إياباً في براغ أنه يواجه فريقاً لم يذق طعم الهزيمة في 23 مباراة متتالية في جميع المسابقات، آخرها الفوز على جاره اللدود سبارتا براغ 2-0، ما جعله يبتعد في الصدارة عن الأخير بالذات بفارق 17 نقطة.

ويواجه آرسنال احتمال خوض لقاء الخميس بغياب عنصرين مؤثرين هما القائد الهداف بيير إيميريك أوباميانغ وصانع الألعاب مارتن أوديغارد وفقاً لما أفاد آرتيتا الأربعاء.

وغاب أوباميانغ وأوديغارد، المعار الى آرسنال من ريال مدريد عن تمارين الثلاثاء بسبب إصابة الأول في كاحله ومرض الثاني.

ويفتقد آرسنال أصلاً خدمات دافيد لويز وكيران تيرني بسبب إصابتهما في الركبة.

انحصرت الآمال الإيطالية باحراز لقب قاري هذا الموسم بروما الذي يمثل بلاده وحيداً في ربع النهائي.

ويبدو الجيالوروسي مرشحاً للابقاء على التمثيل الإيطالي بعدما حقق نتيجة ملفتة ذهاباً بفوزه خارج قواعده على العملاق الهولندي أياكس، بطل دوري الأبطال أربع مرات، بنتيجة 2-1.

وفي ظل معاناته محلياً حيث يحتل المركز السابع بفارق سبع نقاط عن أول المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل بسبب نتائجه المتواضعة أمام منافسيه المباشرين على المشاركة القارية، سيكون لقب يوروبا ليغ أمله الوحيد بالمشاركة في دوري الأبطال.

وعلى غرار روما ويونايتد اللذين سيتواجهان ضد بعضهما في نصف النهائي، في حال حافظا على أفضلية الذهاب، يبدو فياريال مرشحاً أيضاً للعبور إلى نصف النهائي بعدما حسم لقاء الذهاب خارج ملعبه أمام دينامو زاغرب الكرواتي بهدف المتألق جيرارد مورينو الذي سجل حتى الآن 24 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، بينها تسعة في مبارياته التسع الأخيرة.