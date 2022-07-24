مانشستر يونايتد مستعد لإعارة رونالدو

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مانشستر يونايتد مستعد لتحقيق رغبة النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرحيل عن ملعب أولد ترافورد هذا الصيف.

وسيوافق النادي الإنجليزي على السماح للهداف البالغ من العمر 37 عاماً بالمغادرة على سبيل الإعارة بحال موافقته على تفعيل خيار تمديد عقده لموسم آخر.

وينتهي عقد "صاروخ ماديرا" مع يونايتد مع نهاية الموسم القادم، إلا أنه بالإمكان تمديد فترة بقائه لعامٍ إضافي إذا ما وافق الطرفان على ذلك.

وطلب رونالدو من إدارة النادي الاستماع للعروض التي قد تصل من أجله هذا الصيف كونه يرغب بالانتقال إلى فريق يسمح له بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وغاب البرتغالي عن جولة مانشستر يونايتد في تايلاند وأستراليا لأسباب عائلية ولم يعد للفريق حتى الآن.

يذكر أن اسم الهداف المخضرم ارتبط بأتلتيكو مدريد وتشيلسي وبايرن ميونيخ خلال الآونة الأخيرة.