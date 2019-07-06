مانشستر يونايتد وآرسنال يتنافسان لضم أومتيتي

منشور 06 تمّوز / يوليو 2019 - 02:31
سامويل أومتيتي
سامويل أومتيتي

اشتعل الصراع بين آرسنال ومانشستر يونايتد لضم سامويل أومتيتي مدافع برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن يونايتد مصممٌ على استقطاب الدولي الفرنسي لتعزيز دفاعه استعداداً للموسم القادم الذي يسعى لأن يكون فيه مرشحاً قوياً للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه صدم بدخول مواطنه آرسنال على الخط.

ورغم أن أومتيتي يرغب في البقاء مع البارسا، إلا أن بطل إسبانيا لا يمانع رحيله في حال حصوله على 60 مليون يورو.

كلمات دالة:سامويل أومتيتيبرشلونةمانشستر يونايتدآرسنال

Via SyndiGate.info


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