مانشستر يونايتد يؤكد تفوقه على بيتيس ويوفنتوس يزيح فرانكفورت

البوابة - تغلب مانشستر يونايتد الإنجليزي على مستضيفه ريال بيتيس الإسباني بهدفٍ دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بينتو فيامارين في إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

جاء الهدف الوحيد عن طريق ماركوس راشفورد بتسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55.

وكان يونايتد قد حقق الانتصار ذهاباً بأربعة أهداف لهدف ليبلغ ربع النهائي بمجموع المواجهتين 5-1.

يوفنتوس يتخطى فرانكفورت

جدد يوفنتوس الإيطالي انتصاره على مستضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدفين دون رد ليلة الخميس بعد فوزه ذهاباً بهدفٍ نظيف ليتأهل للدور ربع النهائي.

جاء هدفا لقاء العودة عن طريق دوشان فلاهوفيتش (45 من ركلة جزاء)، والبديل فيديريكو كييزا (90).

واستفاد يوفي من الطرد المبكر لمانويل غولد مدافع فرانكفورت في الدقيقة 44 إثر لمسة يد داخل منطقة الجزاء احتسب الحكم بسببها ركلة جزاء هدف الضيوف الأول.