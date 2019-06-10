مانشستر يونايتد يتطلع لاستعارة بايل

أكد تقرير إعلامي بريطاني، أمس الأحد، أن مانشستر يونايتد، يجهز خطة جديدة لضم غاريث بايل جناح ريال مدريد هذا الصيف.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن يونايتد ينوي التقدم بعرض لضم الدولي الويلزي على سبيل الإعارة لموسم مقابل 25 مليون جنيه استرليني، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الشياطين الحمر يرغب في أن يقوم بايل بخفض قيمة راتبه الأسبوعي.

وزادت فرص رحيل الويلزي، عن النادي الملكي هذا الصيف، بسبب تذبذب مستواه في الموسم المنتهي، بالإضافة إلى عودة زين الدين زيدان إلى مقعد المدير الفني للفريق.

وتؤكد تقارير إسبانية أن "زيزو" ينوي إرسال بايل للتدريب مع فريق الشباب، بحال رفضه الرحيل عن ريال مدريد.