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مانشستر يونايتد يتطلع لخطف ستيرلينغ من غريمه

منشور 02 حزيران / يونيو 2020 - 12:25
رحيم ستيرلينغ
رحيم ستيرلينغ

ادعت صحيفة «إنديبندنت» البريطانية أن مانشستر يونايتد سيتحرك من أجل الحصول على رحيم ستيرلينغ نجم مانشستر سيتي في حال كان متاحاً خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة الدولي الإنجليزي في الرحيل عن ملعب الاتحاد إذا ما استمرت عقوبة الإيقاف عن المشاركة في البطولات الأوروبية التي يعاني منها سيتي.

ورغم نية يونايتد التحرك لضم ستيرلينغ، إلا أن ريال مدريد يبدو الوجهة الأكثر واقعية للإنجليزي صاحب الـ 25 عاماً وفقاً للصحيفة البريطانية.

Via SyndiGate.info


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