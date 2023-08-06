مانشستر يونايتد يتعرض للانتقادات بسبب صفقة هويلوند الضخمة

انتقد محللون موافقة مانشستر يونايتد الإنجليزي على التعاقد مع المهاجم الدولي الدنماركي الشاب راسموس هويلوند القادم من أتالانتا الإيطالي مقابل 85 مليون يورو.

وسيدفع الشياطين الحمر 75 مليون يورو إضافة لـ 10 ملايين أخرى على شكل إضافات.

وسعى فريق المدرب الهولندي إيريك تين هاغ لضم لاعب يقوي من خطه الأمامي هذا الصيف، وارتبط اسمه بالعديد من النجوم مثل الإنجليزي هاري كين والنيجيري فيكتور أوسيمين وغيرهما.

لكن إدارة يونايتد ركزت جهودها على جلب هويلوند الذي تألق في صفوف أتالانتا الموسم الماضي.

ووقع الدنماركي البالغ من العمر 20 عاماً على عقدٍ مع مانشستر يونايتد لمدة 5 مواسم مع إمكانية التمديد لعامٍ إضافي.

لكن البعض شكك في المبلغ الضخم الذي تم استثماره في هذه الصفقة كون اللاعب لم يُختبر بعد على أعلى المستويات، علماً بأن أتالانتا كان قد ضمه العام المنصرم مقابل 17 مليون يورو فقط.

ومع أن البعض قارنه بالنرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي، إلا أن الصفات التي يتمتع بها هويلوند تبدو بعيدة بعض الشيء عن تلك التي رفعت من أسهم هالاند.

فقد سجل الدنماركي 9 أهداف للفريق الإيطالي فقط الموسم الماضي في الدوري المحلي، وهو رقم متواضع مقارنة بالتوقعات التي ستلقى على كاهله في ملعب أولد ترافورد.

يذكر أن الشياطين الحمر نجحوا في استقطاب الحارس الكاميروني أندريه أونانا، ولاعب خط الوسط الإنجليزي مايسون ماونت، والمدافع الآيرلندي الشمالي جوني إيفانز هذا الصيف قبل إتمام صفقة هويلوند.