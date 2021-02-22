مانشستر يونايتد يتفوق على نيوكاسل

تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف لهدف على ملعب أولد ترافورد لحساب المرحلة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف الشياطين الحمر عن طريق ماركوس راشفورد (30)، ودانييل جيمس (57)، وبرونو فيرنانديش (75 من ركلة جزاء)، فيما سجل آلان سانت ماكسيمان هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 36.

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ليستر سيتي الثالث.

في المقابل، بقي رصيد نيوكاسل يونايتد ثابتاً عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.