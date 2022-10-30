مانشستر يونايتد يتفوق على ويست هام بهدف راشفورد

تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه ويست هام يونايتد بهدفٍ وحيد في المباراة الصعبة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويدين فريق الشياطين الحمر بهذا الانتصار للنجم الدولي ماركوس راشفورد الذي سجل هدف اللقاء اليتيم في الدقيقة 38.

ورغم محاولات الهامرز في اللحظات الأخيرة، إلا أن المباراة انتهت على حالها بتفوق أصحاب الأرض.

مانشستر يونايتد يقترب من رباعي المقدمة

بهذا الفوز المهم، رفع مان يونايتد رصيده إلى 23 نقطة ارتقى على إثرها للمركز الخامس على سلم الترتيب العام بفارق نقطة عن نيوكاسل ثالث الترتيب، و8 نقاط عن آرسنال صاحب الصدارة.

فيما تجمد رصيد ويست هام عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.