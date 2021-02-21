مانشستر يونايتد يتمسك بكافاني

يخطط مانشستر يونايتد إلى الإبقاء على إيدينسون كافاني لموسم آخر على الأقل بعد الأداء الجيد الذي قدمه.

ونقلت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية عن المدرب أولي غونار سولشاير بأن النادي سيجتمع مع الأوروغوياني صاحب الـ 34 عاماً لبحث مستقبله الموسم القادم.

وتألق كافاني الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان مع يونايتد وسجل 7 أهداف في 24 مباراة، ولم يخفِ المدير الفني النرويجي إعجابه بمردود اللاعب قائلاً: “لقد أثار إعجابي، تأقلم بشكل جيد مع المجموعة، سنجتمع معه قريباً لمعرفة خططه وخططنا”.