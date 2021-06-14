مانشستر يونايتد يجبر ماتا على الانتقال إلى الدوري السعودي

قالت تقارير بريطانية أن العلاقة بين نجم الوسط المخضرم خوان ماتا وإدارة مانشستر يونايتد تشهد توتراً كبيراً وتهديداً بتخفيض أجر اللاعب الإسباني.

وطالبت إدارة النادي الإنجليزي صاحب الـ 33 عاماً بإتمام الاتفاق مع العرضين المقدمين من النصر السعودي ومواطنه الهلال، خلال فترة الانتقالات هذا الصيف.

يونايتد يشترط تخفيض أجر ماتا بحال بقائه في مانشستر

وأبلغت الإدارة نجم فالنسيا السابق أن البقاء في يونايتد لموسم آخر سيؤدي إلى تخفيض راتبه من 170 ألف جنيه استرليني أسبوعياً إلى 100 ألف جنيه، وهو ما أغضبه وفقاً لصحيفة «دايلي مايل».

وتلقى لاعب الوسط عرضين سعوديين بمبالغ كبيرة ومميزات غير مسبوقة، بالإضافة إلى مفاوضات غير رسمية مع فريقه السابق فالنسيا.

يذكر أن الإسباني خاض مع مانشستر يونايتد 189 مباراة سجل خلالها 34 هدفاً، كما مثل منتخب بلاده دولياً في 41 مواجهة خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2016 ونجح في زيارة الشباك مع لا روخا 10 مرات.