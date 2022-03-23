مانشستر يونايتد يجري أول مقابلة مع تين هاغ

أجرى مانشستر يونايتد أول مقابلة مع المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ للإشراف على الفريق بصورة دائمة بدءاً من الموسم القادم خلفاً للألماني رالف رانغنيك.

وتولى رانغنيك مهمة قيادة الفريق بعد إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير بسبب سوء النتائج في نوفمبر الماضي، لكنه فشل في تقديم إضافة ملموسة منذ توليه المنصب ليجد يونايتد نفسه في المركز السادس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي.

ولن يشكل التعاقد مع تين هاغ صاحب الـ 52 عاماً مشكلة بالنسبة للنادي الإنجليزي، علماً بأنه يرتبط بعقدٍ مع أياكس يمتد حتى صيف عام 2023.

ويرى مسؤولو مانشستر يونايتد أن الهولندي يعد أحد أفضل الخيارات إلى جانب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان.

وستفاضل إدارة الشياطين الحمر ما بين الثنائي بعد انتهاء الموسم الجاري، علماً بأن التعاقد مع تين هاغ يبدو أمراً أكثر سهولة في الوقت الحالي.