مانشستر يونايتد يجهز عرضًا ضخمًا لضم وسط نادي نابولي

البوابة – ارتبط اسم مانشستر يونايتد الإنجليزي بالعديد من الأسماء البارزة في نادي نابولي الإيطالي، وتسلطت الأضواء مؤخرًا على فرانك أنغويسا نجم الوسط في نادي نابولي.

وكشفت التقارير خلال الأيام الماضية أن الشياطين الحمر يخططون أيضًا لضم أسماء أخرى من أبطال الدوري الإيطالي، وعلى رأسهم المدافع مين جاي كيم، وهداف الكالتشيو فيكتور أوسيمين.

مانشستر يونايتد يعتزم ضم نجم الوسط في نابولي مقابل عرض ضخم

بحسب "Napoli Calcio Live"، فإن القائمون على إدارة اليونايتد لديهم القدرة المالية خلال الميركاتو الصيفي لإقناع نابولي بالتخلي عن أنغويسا الموسم المقبل.

وتضيف التقارير أن مانشستر يونايتد مستعدون لتقديم عرض ضخم للتوقيع مع اللاعب الكاميروني، والذي يتقاضى حاليًا راتب سنوي مع نابولي يصل لـ3 ملايين يورو، أي ما يقارب 50 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

قد يكون نادي توتنهام أيضًا ضمن الأندية التي ستتنافس على التعاقد مع أنغويسا، إلّا أن تواجد اليونايتد حتى الآن في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم سيعطيهم الأفضلية في الصفقة.

يشار إلى فرانك أنغويسا شارك في 58 مباراة في الدوري الإنجليزي سابقًا مع فولهام قبل أن يرحل إلى الدوري الإيطالي، وكان الموسم الحالي جزءًا مهمًا في رحلة تتويج نابولي بالدوري الإيطالي تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي.