مانشستر يونايتد يضغط بقوة لخطف صفقة مهمة من بايرن ميونخ

البوابة – أشعل نادي مانشستر يونايتد المنافسة في سباق التعاقد مع مهاجم أينتراخت فرانكفورت راندال كولو مواني والذي يتطلع أيضَا بايرن ميونخ لضمه في سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب "Sky Germany"، فإن مان يونايتد يظهر اهتمامًا قويًا في هذه الصفقة المحتملة أكثر من النادي الألماني، إلّا أنه وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي تحرك رسمي أو اتفاق مع اللاعب الفرنسي كولو مواني.

مانشستر يونايتد يتطلع لخطف صفقة مهمة من نادي بايرن ميونخ

في الوقت الذي يسعى فيه مانشستر يونايتد للتعاقد مع مهاجم لتدعيم خطوط الفريق الأمامية الموسم القادم، كشف الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن الدولي الفرنسي قد ينتقل فقط مقابل مبلغ مالي ضخم يصل إلى 100 مليون يورو.

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وبالطبع، هو خبر مثير للاهتمام بالنسبة لعشاق الشياطين الحمر خاصة عندما يعلمون أن فريقهم في موضع قوة في طريق التعاقد مع كولو مواني الذي سيكون حلًا مثاليًا بالنسبة للمدرب تين هاغ لتدعيم خط الهجوم الموسم القادم.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد يعاني من عدم وجود مهاجم صريح منذ رحيل كريستيانو رونالدو، وهو ما شكل ضغط كبير على الأجنحة الهجومية للفريق خلال هذا الموسم مثل ماركوس راشفورد الذي يعتمد عليه المدرب الهولندي لتسجيل الأهداف.