مانشستر يونايتد يحضر 80 مليون يورو لضم نجم ريال مدريد

تستمر مساعي مانشستر يونايتد لتدعيم الصفوف بصفقات بارزة بعد موسم أول يدعو للتفاؤل تحت إشراف المدير الفني إيريك تين هاغ.

ويدرك المدرب الهولندي أن إعادة يونايتد للمنافسة على أعلى المستويات يتطلب ضم نجوم استثنائيين يستطيعون الارتقاء بمستوى الفريق ككل.

ووجه النادي الإنجليزي بالتالي أنظاره صوب البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الذي يعتبر أحد أفضل حراس المرمى في العالم حالياً.

وقال موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني أن إدارة الشياطين الحمر جهزت عرضاً بقيمة 80 مليون يورو من أجل البلجيكي البالغ من العمر 31 عاماً على أمل إقناع ريال بالتخلي عنه.

وسيعرض يونايتد على الحارس 17 مليون جنيه استرليني سنوياً عله يغريه بالانتقال إلى ملعب أولد ترافورد هذا الصيف.

ويرغب تين هاغ في التخلص من الإسباني دافيد دي خيا الذي ارتكب سلسلة من الأخطاء المؤثرة خلال مباريات الفريق هذا الموسم.

تيبو كورتوا (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)

هل سينتقل كورتوا إلى مانشستر يونايتد ؟

من جانبه، يشعر كورتوا بالارتياح في مدريد، ويرتبط مع النادي الملكي بعقدٍ ساري المفعول حتى صيف عام 2026.

في السياق نفسه، طرحت وسائل الإعلام اسم البرتغالي ديوغو كوشتا حارس بورتو ضمن الخيارات التي تدرسها إدارة عملاق الدوري الإنجليزي والذي يمكن الحصول على خدماته مقابل 75 مليون يورو قيمة شرط تحريره من عقده الحالي.

وبحال النجاح في اقتناص كورتوا أو الفشل، يبدو مسؤولو مان يونايتد عازمين على جلب حارس مرمى جديد لخلافة دي خيا.