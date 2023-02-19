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مانشستر يونايتد يحقق فوزاً كبيراً على ليستر سيتي

تاريخ النشر: 19 شباط / فبراير 2023 - 04:38
مانشستر يونايتد يواصل ملاحقة سيتي وآرسنال (المصدر: أ ف ب)
مانشستر يونايتد يواصل ملاحقة سيتي وآرسنال (المصدر: أ ف ب)

سحق مانشستر يونايتد ضيفه ليستر سيتي بثلاثيةٍ دون رد في المباراة التي جرت على ملعب أولد ترافورد لحساب الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حملت أهداف اللقاء تواقيع كلٍ من ماركوس راشفورد (هدفان) في الدقيقتين 25 و 56، وجايدون سانشو (61).

ورفع راشفورد بهذين الهدفين رصيده الكلي إلى 14 هدفاً في المسابقة هذا الموسم حتى الآن.

مانشستر يونايتد يواصل مطاردة مان سيتي وآرسنال

رفع فريق الشياطين الحمر رصيده بهذا الانتصار إلى 49 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي ثاني الترتيب، و5 نقاط عن آرسنال صاحب الصدارة.

في المقابل، بقي رصيد ليستر سيتي ثابتاً عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

كلمات دالة:مانشستر يونايتدالدوري الإنجليزيماركوس راشفوردليستر سيتي

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