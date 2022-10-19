مانشستر يونايتد يحقق فوزاً مقنعاً على توتنهام بثنائية دون رد

تفوق مانشستر يونايتد على ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-0 اليوم الأربعاء في المباراة التي شهدها ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم فريق الشياطين الحمر عرضاً قوياً استحق على إثره اقتناص نقاط اللقاء الثلاث.

جاء الهدفان في الشوط الثاني عبر النجمين البرازيلي فريد والبرتغالي برونو فيرنانديش في الدقيقتين 47 و 69 على التوالي.

وغادر النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو أرضية الملعب قبل نهاية المواجهة بدقائق لدى علمه بأن المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ لن يزج به في تصرف جديد مثير للجدل من الهداف الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات.

مانشستر يونايتد يؤكد تفوقه على توتنهام

رفع يونايتد رصيده بهذه النتيجة إلى 19 نقطة نقلته إلى المركز الخامس على سلم الترتيب.

فيما تلقى توتنهام خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الثالث.