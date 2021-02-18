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مانشستر يونايتد يخسر بوغبا حتى نهاية الشهر

منشور 18 شباط / فبراير 2021 - 09:12
بول بوغبا
بول بوغبا

أعلن أولي غونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، غياب بول بوغبا عن مباريات الشياطين الحمر حتى نهاية فبراير الجاري.

وتعرض الفرنسي لإصابة خلال تعادل يونايتد مع إيفرتون بنتيجة (3-3) في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد الشياطين الحمر لمواجهة ريال سوسييداد، اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

وقال سولشاير، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة سوسييداد: "يتعافى بوغبا بشكلٍ جيد، بدأ العلاج وسيبتعد لأسابيع قليلة، لن يشارك معنا مرة أخرى خلال الشهر الحالي، هذا أمر مؤكد".

Via SyndiGate.info


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