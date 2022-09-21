مانشستر يونايتد يخطط لتعزيز هجومه في يناير

يخطط مانشستر يونايتد لإحياء مساعي التعاقد مع النجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين هداف نابولي في شهر يناير القادم حين يفتح سوق الانتقالات الشتوي أبوابه.

وكشفت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" البريطانية أن يونايتد يسعى لاستقطاب هداف البارتينوبي والذي يمتد عقده الحالي حتى صيف عام 2025.

مانشستر يونايتد مطالب بتقديم عرض مغرٍ لاستقطاب أوسيمين

ويجهز النادي الإنجليزي عرضاً ضخماً ومغرياً من شأنه أن يجبر نابولي على الرضوخ وقبول بيع اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً والذي تم التعاقد معه في صيف عام 2020 مقابل 70 مليون يورو، وهي الصفقة الأعلى في تاريخ نادي الجنوب الإيطالي.

وخاض النيجيري 68 مباراة مع نابولي حتى الآن في جميع المنافسات سجل فيها 30 هدفاً، وصنع 10 أهداف أخرى لزملائه.

يذكر أن يونايتد يستعد للحياة ما بعد رحيل نجمه الأوحد البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي قد يغادر ملعب أولد ترافورد مع بداية العام الجديد.