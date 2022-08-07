مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع ليروي ساني

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مسؤولي مانشستر يونايتد استعلموا عن إمكانية التعاقد مع الدولي الألماني ليروي ساني نجم بايرن ميونيخ.

وقد يرى صاحب الـ 26 عاماً نفسه يعود من جديد إلى مانشستر بعد 4 أعوام قضاها في صفوف الجار والغريم سيتي.

وتعاقد بايرن ميونيخ مع الجناح الألماني في صيف عام 2020 مقابل 45 مليون يورو مع إضافات ترفع من قيمة الصفقة إلى نحو 60 مليوناً.

ولم ينجح ساني في فرض نفسه بمعنى الكلمة في ملعب آليانز رغم الآمال الكبيرة التي كانت معقودة عليه.

ومع أن مستواه تحسن الموسم الماضي، إلا أن التنافسية الكبيرة على المراكز الأساسية في بايرن ميونيخ في ظل وفرة الخيارات أمام المدير الفني يوليان ناغلسمان قد تدفعه للتفكير بالرحيل.

وخاض لاعب شالكه السابق 91 مباراة مع الفريق البافاري في جميع المسابقات حتى الآن زار فيها الشباك 25 مرة.