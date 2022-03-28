مانشستر يونايتد يدرس التقدم بعرض جديد لضم هاري كين

قالت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية أن النجم الدولي الإنجليزي هاري كين يبقى خياراً رئيسياً لإدارة مانشستر يونايتد من أجل شغل مركز المهاجم رقم 9.

وتسعى إدارة الشياطين الحمر لإضافة هداف جديد إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم ويبدو مستعدين للانقضاض على نجم توتنهام هوتسبير الذي ارتبط بالرحيل عن النادي اللندني مراراً.

وكان كين قريباً من مانشستر سيتي، إلا أن مساعي فريق المدرب جوسيب غوارديولا في جلبه إلى ملعب الاتحاد.

وربما يرغب المهاجم الإنجليزي في تغيير الأجواء رغم قدوم المدير الفني الإيطالي أنتونيو كونتي لقيادة سبيرز نظراً للمركز الذي يحتله الفريق حالياً في الدوري المحلي.

ويسعى يونايتد لجلب اللاعب نظراً لتقدم عمر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والذي سيتبقى له موسم أخير على عقده مع الشياطين الحمر الموسم القادم.