مانشستر يونايتد يرفع قيمة عرض هويلوند

بات مانشستر يونايتد مستعداً لدفع نحو 50 مليون جنيه استرليني من أجل الحصول على توقيع المهاجم الدنماركي الصاعد راسموس هويلوند من أتالانتا، وفقاً لصحيفة "تيليغراف" البريطانية.

وتألق اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً الموسم الماضي، علماً بأنه سجل لفريقه الحالي 9 أهداف خلال 32 مباراة في الدوري الإيطالي.

ويسعى يونايتد للتركيز على صفقة الدنماركي الصاعد بتوصية من المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ بعد تعثر محاولات جلب الإنجليزي هاري كين من توتنهام هوتسبير.

وارتبط اسم النيجيري فيكتور أوسيمين أيضاً بونايتد خلال الأسابيع الماضية، إلا أن سعره المرتفع الذي يتجاوز حاجز الـ 100 مليون جنيه سيعقد أي محاولة لضمه.

يذكر أن هويلوند عبر عن رغبته في ارتداء قميص مانشستر يونايتد في مرحلة ما من مسيرته.