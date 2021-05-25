مانشستر يونايتد يريد استعادة كريستيانو رونالدو

يدرس مانشستر يونايتد استعادة نجمه السابق كريستيانو رونالدو خلال سوق الانتقالات الصيفي.

ويريد مدرب الشياطين الحمر أولي غونار سولشاير، تعزيز صفوف الفريق بمجموعة من اللاعبين الجدد، من أجل المنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وارتبط اسم النادي الإنجليزي بضم إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، وهاري كاين هداف توتنهام هوتسبير، لكن الأول يتجه نحو البقاء لموسم إضافي في الدوري الألماني، فيما يغالي سبيرز في مطالبه المالية للتخلي عن الثاني.

كريستيانو رونالدو وعودة محتملة لمانشستر يونايتد

وقال موقع «ذا أثليتيك» أن مانشستر يونايتد يفكر في الاستعانة بخدمات كريستيانو رونالدو، الذي توج هدافاً للدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 29 هدف.

وأضاف الموقع أن التقارير الواردة من وكلاء الأعمال في يوفنتوس، تشير إلى إمكانية رحيل الهداف البرتغالي هذا الصيف، وهو أمر يراقبه مسؤولو يونايتد باهتمام.

وهناك تواصل بين سولشاير وزميله السابق كريستيانو رونالدو، علماً بأنه طلب منه المشورة قبل التعاقد مع مواطنه نجم منتخب البرتغال برونو فيرنانديش من سبورتينغ لشبونة مطلع عام 2020.