مانشستر يونايتد يزاحم تشيلسي على توقيع رافاييل لياو

بات مانشستر يونايتد أحد الأندية المهتمة جدياً بالحصول على خدمات النجم البرتغالي الشاب رافاييل لياو جناح أي سي ميلان وفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

وسيواجه نادي الشياطين الحمر منافسة ضارية من جاره وغريمه اللندني تشيلسي الساعي بدوره لاقتناص النجم الصاعد من الروسونيري، إضافة لباريس سان جيرمان.

وتبلغ قيمة فسخ العقد الذي يربط الجناح السريع بميلان 150 مليون يورو وفقاً لتقارير إعلامية سابقة.

لياو يواصل التألق مع ميلان

وشارك صاحب الـ 23 عاماً مع ميلان في 13 مباراة هذا الموسم حتى الآن زار الشباك خلالها 4 أهداف، كما صنع 8 أهداف أخرى.

ويمتد العقد الذي يربط الهداف البرتغالي بالنادي الإيطالي حتى صيف عام 2024، وتعمل الإدارة الميلانية حالياً بقيادة باولو مالديني على إقناع اللاعب بتمديده لفترة أطول.