مانشستر يونايتد يستعد لإتمام صفقتين جديدتين

تستمر مساعي إدارة مانشستر يونايتد في تعديل وضعية النادي بعد البداية السيئة للموسم الجديد في بطولة دوري أبطال أوروبا التي جعلته يتراجع إلى المركز الأخير.

وسقط الشياطين الحمر في الجولة الأولى أمام برايتون 1-2، قبل أن يخسر أمام برينتفورد برباعية نظيفة أكدت تردي حال الفريق ولاعبيه.

وتعاقد يونايتد سريعاً مع النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد في صفقة من شأنها إضافة عاملي الخبرة والقوة لمتوسط ميدان الفريق.

لكن التعزيزات لم تنته بعد، إذ تخطط الإدارة لإبرام صفقتين آخريين قبل نهاية سوق الانتقالات الجاري.

ومع استمرار مفاوضات استقطاب البرازيلي الآخر أنتوني من أياكس، يستعد مانشستر يونايتد لجلب الجناح الهولندي كودي غاكبو من بي إس في آيندهوفن.

وشددت صحيفة "دي تيليغراف" الهولندية أن القائمين على النادي الإنجليزي يعملون بجد من أجل نقل اللاعبين إلى ملعب أولد ترافورد خلال الأيام القليلة القادمة.