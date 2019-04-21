مانشستر يونايتد يستعد لبيع راشفورد

منشور 21 نيسان / أبريل 2019 - 04:00
ماركوس راشفورد
ماركوس راشفورد

أشارت صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد بات يدرس جدياً بيع نجمه ماركوس راشفورد الصيف القادم في ظل اهتمام برشلونة الجدي بضمه.

وتطالب إدارة يونايتد بـ 150 مليون جنيه استرليني للتخلي عن الدولي الإنجليزي الشاب، وهو مبلغ يعتبره البارسا ضخماً للغاية مما قد يجبر إدارته على توجيه الأنظار صوب لاعب آخر.

وكشفت تقارير سابقة أن النادي الإسباني رغب في تقديم لاعبه مالكوم ضمن الصفقة من أجل تخفيض سعر راشفورد، إلا أن أجر المهاجم الكبير يشكل عائقاً أيضاً يحول دون إتمام الانتقال كونه سيضر بهرم أجور نجوم الفريق.

وسيجعل الانتقال المحتمل لراشفورد صوب برشلونة اللاعب في المركز الرابع على لائحة رواتب الفريق الكتالوني بالتساوي مع فيليبي كوتينيو.

كلمات دالة:ماركوس راشفوردمانشستر يونايتدبرشلونةمالكوم

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