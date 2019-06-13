مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض قياسي لضم غريزمان

كشف تقرير إعلامي الخميس أن مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض قياسي من أجل ضم المهاجم أنتوان غريزمان من أتلتيكو مدريد رغم اقتراب برشلونة بشكل كبير من الحصول على خدمات الدولي الفرنسي.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن يونايتد مستعد لتقديم أكبر عرض في تاريخه، وقيمته 95 مليون جنيه استرليني من أجل ضم غريزمان.

يأتي هذا التطور تزامناً مع تقارير أكدت اقترب البارسا من ضم الفرنسي، لكن عدم حسم الصفقة رسمياً حتى الآن أبقى الباب مفتوحاً وأنعش أمال الشياطين الحمر في خطفها.

كما أنعش مهاجم الروخيبلانكوس أمال يونايتد عندما صرح بأن خطوته المستقبلية المقبلة قد تكون خارج إسبانيا.

وقال غريزمان عقب فوز المنتخب الفرنسي على منتخب أندورا 4-0 الثلاثاء الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020: "لا أعرف ما إذا كنت سأستمر في الدوري الإسباني... أعرف إلى أين أريد الذهاب. كما أرغب في أن يحسم هذا الأمر بأسرع شكل".