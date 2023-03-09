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مانشستر يونايتد يسحق بيتيس ويوفنتوس يتغلب على فرايبورغ

تاريخ النشر: 09 آذار / مارس 2023 - 09:57
مانشستر يونايتد في طريقه لربع نهائي الدوري الأوروبي (المصدر: أ ف ب)
مانشستر يونايتد في طريقه لربع نهائي الدوري الأوروبي (المصدر: أ ف ب)

البوابة - قطع مانشستر يونايتد الإنجليزي شوطاً كبيراً نحو بلوغ ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه ليلة الخميس على ضيفه ريال بيتيس الإسباني بأربعة أهداف لهدف على ملعب أولد ترافورد في ذهاب دور الـ 16.

سجل أهداف يونايتد كلٌ من ماركوس راشفورد وأنتوني وبرونو فيرنانديش وفوت فيغهورست في الدقائق 6 و 52 و 58 و 83 على الترتيب.

أما هدف الضيوف الوحيد فجاء عن طريق آيوزي بيريز في الدقيقة 32.

ضمن الدور ذاته، حقق يوفنتوس الإيطالي الفوز على ضيفه فرايبورغ الألماني بهدفٍ نظيف حمل توقيع آنخيل دي ماريا في الدقيقة 53.

وفي مباراة أخرى، فاز إشبيلية الإسباني على ضيفه فينيرباهتشة التركي بنتيجة 2-0، فيما تعادل شاختار دونيتسك الأوكراني مع ضيفه فينورد الهولندي بهدفٍ لمثله.

كلمات دالة:مانشستر يونايتدالدوري الأوروبييوفنتوسريال بيتيسفرايبورغ

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