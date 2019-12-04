مانشستر يونايتد يضع أنظاره على ساوثغيت بديلاً لسولشاير

ظهر المدير الفني للمنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت كأحد الخيارات الجديدة المطروحة لدى مانشستر يونايتد لقيادة الفريق عقب يورو 2020.

ويعاني أولي غونار سولشاير، المدير الفني الحالي للشياطين الحمر، من سوء النتائج، لتؤكد صحيفة "ذا سن" البريطانية بروز اسم ساوثغيت كأحد الخيارات في حالة التخلي عن خدمات النرويجي نهاية الموسم.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن العائق قد يبقى في محاولة يونايتد سابقاً منع ساوثغيت من تدريب المنتخب الإنجليزي، إذ لم يكن قد أنهى دورته التدريبية بعد ولم يكن قد حصل على رخصته حين تم تعيينه مديراً فنياً لفريق الأسود الثلاثة، مما كان يعني وجوب الحصول على موافقة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل تعيينه، ليأتي التصويت بـ 19 موافقة مقابل رفض واحد كان قادماً من الشياطين الحمر بقيادة أليكس فيرغسون آنذاك.

وكانت صحيفة "ذا سن" قد كشفت سابقاً عن احتمالية إقالة سولشاير في حالة خسارته أمام توتنهام، الليلة، أو أمام مانشستر سيتي في المباراة القادمة، وفي هذه الحالة قد يلجأ يونايتد لأحد الأسماء المتاحة حالياً وغير المرتبطة بأندية وعلى رأسها المدير الفني السابق لسبيرز ماوريسيو بوتشيتينو أو المدير الفني السابق ليوفنتوس ماسيميليانو آليغري.