مانشستر يونايتد يطارد نجماً جزائرياً

ارتبط اسم النجم الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر لاعب خط وسط أي سي ميلان بطل إيطاليا بانتقال محتمل إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وقالت وسائل إعلامية جزائرية أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً غير سعيد بوضعه الحالي في الروسونيري بعدما فقد مركزه لصالح المتألق ساندرو تونالي.

وتواصلت إدارة يونايتد مع ممثلي بن ناصر للوقوف على موقفه من إمكانية الانتقال إلى ملعب أولد ترافورد خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

ولن يوافق ميلان على التخلي عن نجم منتخب الجزائر إلا مقابل 43 مليون جنيه استرليني.

وخاض اللاعب 40 مباراة الموسم الماضي مع الفريق اللومباردي في جميع البطولات سجل خلالها هدفين، كما صنع هدفاً آخر.

ويرتبط الجزائري بعقدٍ مع ميلان يمتد حتى صيف عام 2024.

يذكر أن إيريك تين هاغ سيتولى تدريب مانسشتر يونايتد بدءاً من الموسم القادم، وسيعمل على تدعيم صفوف الفريق بمواهب جديدة تتناسب مع رؤيته وأسلوبه الهجومي.