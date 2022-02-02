مانشستر يونايتد يطلب من بوغبا تأجيل اتخاذ قرار حول مستقبله

طلبت إدارة مانشستر يونايتد من النجم الدولي الفرنسي بول بوغبا تأجيل اتخاذ قرار نهائي فيما يتعلق بمستقبله مع النادي وفقاً لشبكة "إي إس بي إن" الأميركية.

ويرتبط لاعب خط الوسط صاحب الـ 28 عاماً بعقدٍ مع النادي الإنجليزي يمتد حتى الصيف القادم، وسيكون بإمكانه الرحيل بعد نهايته ما لم يتوصل لاتفاق مع الإدارة لتجديده.

ويريد يونايتد من بوغبا التريث وعدم التسرع لحين اختيار مدرب دائم يخلف الألماني رالف رانغنيك الذي يتولى إدارة الفريق بصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم الجاري.

ورغم التقارير التي تحدثت عن إمكانية تولي رانغنيك تدريب مانشستر يونايتد بصورة دائمة، إلا أن اختيار مدير فني آخر ما زال خياراً وارداً بالنسبة للنادي.