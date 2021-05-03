مانشستر يونايتد يغري بوجبا بـ 400 ألف جنيه أسبوعياً

يستعد مانشستر يونايتد، لبيع لاعب الوسط بول بوغبا في موسم الانتقالات الصيفي بحال فشله في تمديد عقده الذي سيمنحه سنوياً 22 مليون يورو وفقاً لتقارير إعلامية.

ويشعر الفرنسي بالسعادة في يونايتد، أكثر من أي وقت مضى منذ انضمامه من يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه استرليني في 2016 وسط تكهنات قوية ربطته بريال مدريد.

لكن صحيفة “ميرور” البريطانية زعمت أن النادي سيفاتح بوغبا (28 عاماً) نهاية الشهر الجاري بشأن عقد جديد يمنحه 400 ألف جنيه أسبوعياً، بدلًا من 290 ألفاً يتقاضاها حالياً، ليتصدر بذلك سلم الرواتب.

وأكدت “ميرور” و”ذا سن” أنه في حال رفض بوغبا التمديد فإن يونايتد لن يتردد في بيعه، خاصة إذا تمادى مينو رايولا وكيله في طلباته.

في الوقت نفسه فإن أوضاع ريال مدريد ويوفنتوس المالية ربما ستجعل النجم الفرنسي يراجع حساباته جيداً.

لكن الصحيفتين كشفتا أن تمويل عقد الفرنسي سيجبر يونايتد على التخلص من الحارس دافيد دي خيا الذي يتقاضى 375 ألفاً، ليحل دين هندرسون مكانه.

من جهة أخرى، رفض مانشستر يونايتد أي عروض لشراء لاعب وسطه الآخر دوني فان دي بيك، في الفترة الصيفية.

وقالت صحيفة "ذا سن" أن المدرب أولي غونار سولشاير لديه خطط كبيرة بشأن الهولندي (24 عاماً) المنتقل مقابل 40 مليون جنيه الصيف الماضي، على الرغم من عدم إشراكه إلا في 362 دقيقة في الدوري الإنجليزي، وهو ما يعني إبطال خطط أياكس لاستعارة لاعبه السابق.