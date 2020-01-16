مانشستر يونايتد يقترب من ضم فيرنانديش

أكدت تقارير بريطانية اقتراب مانشستر يونايتد من ضم لاعب وسط سبورتينغ لشبونة برونو فيرنانديش.

وجاءت مفاوضات يونايتد مع النادي البرتغالي بطلب من المدرب أولي غونار سولشاير عقب التأكد من معاناة بول بوغبا من الإصابة وغيابه عن الملاعب في الفترة المقبلة.

ووفقاً للصحفي نيكولا شيريا، فإن مانشستر يونايتد في مفاوضات متقدمة للغاية في الفترة الحالية مع سبورتينغ لشبونة لحسم خطوة انتقال فيرنانديش إلى الأولد ترافورد.

وأفاد أن الناديين باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأشار إلى أن القيمة المالية للصفقة ستبلغ 60 مليون يورو.