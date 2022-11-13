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مانشستر يونايتد يقتنص فوزاً مثيراً على حساب فولهام

منشور 13 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 06:25
غارناتشو يسجل هدف انتصار مانشستر يونايتد (المصدر: أ ف ب)
غارناتشو يسجل هدف انتصار مانشستر يونايتد (المصدر: أ ف ب)

تغلب مانشستر يونايتد على مستضيفه فولهام بهدفين لهدف في المباراة المثيرة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب كريفين كوتيج لحساب الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حمل هدفا فريق الشياطين الحمر توقيعي الدنماركي كريستيان إيريكسن (14)، والأرجنتيني الصاعد أليخاندرو غارناتشو (90).

فيما سجل الويلزي دانييل جيمس هدف الفريق اللندني الوحيد في الدقيقة 61.

مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس

رفع مان يونايتد رصيده بهذا الانتصار إلى 26 نقطة في المركز الخامس قبل أسبوع من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022 التي ستستضيفها قطر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر.

فيما تجمد رصيد فولهام عند 19 نقطة في المركز التاسع على سلم الترتيب العام.

كلمات دالة:مانشستر يونايتدفولهامالدوري الإنجليزيأليخاندرو غارناتشوكريستيان إريكسن

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