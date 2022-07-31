مانشستر يونايتد يقدم عرضاً محسناً لاستقطاب أنتوني

أكد موقع "جول" أن مانشستر يونايتد الإنجليزي سيقدم عرضاً محسناً من أجل التعاقد مع النجم الدولي البرازيلي أنتوني مهاجم أياكس الهولندي.

وقدم عملاق إنجلترا 50 مليون جنيه استرليني في الفترة الماضية من أجل اقتناص صاحب الـ 22 عاماً.

لكن إدارة أياكس تريد 67 مليون جنيه نظير التخلي عن النجم البرازيلي الشاب كونها خسرت هذا الصيف خدمات عدة لاعبين بارزين آخرين هم الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو (أولمبيك ليون)، والمغربي نصير مزراوي (بايرن ميونيخ)، والهولندي ريان غرافينبيرخ (بايرن ميونيخ)، وليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، والإيفوراي سيباستيان هالر (بوروسيا دورتموند).

تين هاغ يريد أنتوني

ويسعى إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد للعمل مجدداً مع البرازيلي الشاب الذي أشرف عليه في أياكس لكن على ناديه التقدم بعرضٍ يتناسب مع مطالب الهولنديين.