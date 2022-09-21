مانشستر يونايتد يقرر مصير 10 من لاعبيه

تقترب عقود 10 من لاعبين مانشستر يونايتد على الانتهاء مع ختام منافسات الموسم الحالي، وتدرس إدارة النادي حالياً إمكانية التجديد لبعضهم.

ومع قدوم المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ وصعوبة مهمة إعادة يونايتد لمصاف أندية المقدمة في إنجلترا كما جرت العادة، يعتبر الموسم الجاري أشبه بتجربة أولية للوقوف على مدى التطور الذي سيحدثه المدرب الجديد في صفوف الفريق.

ويجد تين هاغ نفسه أمام تحدٍ كبير يتمثل بالإبقاء على لاعبين اقتربت صفقاتهم على الانتهاء، ويتوجب عليه المفاضلة فيما بينهم على أن يختار من يستحق الاستمرار مقابل من سيتم السماح له بالرحيل بعد انتهاء عقده.

مانشستر يونايتد وتين هاغ يتابعون 10 لاعبين

يواجه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو معضلة التواجد المستمر على دكة البدلاء، إلى جانب لوك شو والبرازيلي فريد وتوم هيتون، وسيكون هؤلاء مطالبين بإثبات أنفسهم على أرض الملعب كلما سنحت لهم الفرصة بالمشاركة.

فيما يجد الحارس الإسباني دافيد دي خيا نفسه في وضعية صعبة أيضاً، وستكشف الأشهر القادمة ما إذا كانت الإدارة ستقرر الإبقاء عليه ومكافأته على مستوياته بعقد جديد، كما هو الحال بالنسبة لماركوس راشفورد الذي اعتمد عليه تين هاغ بشكلٍ مستمر حتى الآن.

بدوره، قدم البرتغالي ديوغو دالوت أداءً جيداً هذا الموسم، وبات عنصراً أساسياً في التشكيلة الحالية، مما يرجح التجديد له.

ومن المتوقع أن يسمح النادي في المقابل للمدافعين فيل جونز وآكسيل توانزيبي بالرحيل، فيما تحوم الشكوك حول استمرار الإسباني أليخاندرو غارناتشو الموسم القادم.