مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من كأس إنجلترا رغم تألق صلاح

حسم مانشستر يونايتد مواجهة الديربي أمام ضيفه ليفربول بثلاثة أهداف لاثنين في مواجهة استضافها ملعب أولد ترافورد في قمة مواجهات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

أحرز النجم محمد صلاح هدف التقدم مبكراً للريدز في الدقيقة 18 ليكسر عقدة عدم التسجيل في مرمى الشياطين الحمر على ملعب أولد ترافورد.

وفي الدقيقة 26، منح مايسون غرينوود التعادل ليونايتد.

وبعد مرور 3 دقائق فقط على بداية الشوط الثاني، سجل ماركوس راشفورد الهدف الثاني لصاحب الضيافة بشكل مميز.

وأدرك صلاح التعادل للريدز في الدقيقة 58.

لكن الدقيقة 78 شهدت تسجيل هدف التأهل ليونايتد عن طريق برونو فيرنانديش من ركلة حرة مباشرة على يسار الحارس أليسون بيكر.