مانشستر يونايتد يلغي التدريبات الجماعية

أوقف مانشستر يونايتد التدريبات الجماعية للاعبيه في مركز التدريب الخاص بالنادي، وطالبهم بالتدريبات المنفردة في ظل أزمة تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد نادى بالتخلي عن كل ما هو غير ضروري من اتصال جسدي أو سفر.

وكان من المقرر أن يقود أولي غونار سولشاير المدير الفني ليونايتد، تمرينات الفريق أمس، لكن النادي أعلن إلغاء التدريبات على أن يتدرب اللاعبون بشكل فردي.

وقال متحدث باسم النادي في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا غارديان" البريطانية: "سنواصل متابعة الوضع يوماً بعد يوم، لكن في ظل الوضع الحالي والإرشادات الحكومية الأخيرة، سيتدرب لاعبو الفريق بشكل فردي بعيداً عن مركز التدريب."

وألقت أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا بظلالها على عدد هائل من الفعاليات الرياضية في مختلف أنحاء العالم وتسببت في تعليق المنافسات المحلية في عديد من الدول منها دول أوروبية إلى جانب المنافسات القارية.