مانشستر يونايتد يمنح دي خيا فرصة أخيرة

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن مانشستر يونايتد سيمنح حارسه دافيد دي خيا، فرصة أخيرة، من أجل حسم موقفه من التجديد.

وقالت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية أن إدارة يونايتد أبلغت الدولي الإسباني أن أمامه أسبوعاً واحداً، لتحديد قراره النهائي بشأن البقاء أو الرحيل.

ويعرض الشياطين الحمر على دي خيا، الذي ينتهي عقده الحالي صيف عام 2020، راتباً أسبوعياً يبلغ 350 ألف استرليني من أجل التجديد.

وأشارت تقارير إسبانية وبريطانية أن يونايتد وجه أنظاره صوب كايلور نافاس، حارس ريال مدريد، تحسباً لرحيل دي خيا الصيف القادم.

وتراجع مستوى النجم الإسباني مع مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، وبات يتعرض لضغوط أكبر، بسبب طول فترة مفاوضاته مع الشياطين الحمر.

يذكر أن الحارس الإسباني يحظى باهتمام أكثر من فريقٍ أوروبي مثل باريس سان جيرمان ويوفنتوس.