مانشستر يونايتد يواجه أزمة كورونا بقرارات مالية استثنائية

أشاد موقع "4-4-2"، بالتعامل المالي لمانشستر يونايتد، خلال الأزمة الحالية التي تعاني منها كرة القدم العالمية بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، وأعتبر الموقع أن دعم النادي لبنوك الطعام في مانشستر بـ 50000 جنيه استرليني، لفتة مميزة ضمن قرارات عديدة اتخذها النادي الإنجليزي العريق.

وأشار الموقع إلى أن من القرارات الأخرى التي تستحق الثناء، قيام يونايتد بتعويض 700 مشجع بـ 350 جنيه لكل منهم، بعدما اشتروا تذكرة للسفر إلى مباراة الذهاب في الدوري الأوروبي يوم 12 مارس الجاري، أمام لاسك لينز في النمسا، لكنهم فوجئوا عند وصولهم إلى لينز، أن المباراة التي انتهت لمصلحة مانشستر 5-0، تقام بدون جمهور.

ولفت الموقع إلى أن يونايتد، كان أول نادٍ يعلن الأسبوع الماضي، استمراره بدفع رواتب جميع موظفيه الإضافيين في المباريات التي كانت مقررة على أرضه حتى نهاية الموسم الجاري، ثم تلاه تشيلسي وليفربول، بالإعلان عن القرار نفسه، كما لم تقم إدارة النادي بفصل أو إيقاف راتب أي من الـ 900 موظف الذين يعملون بدوام كامل.

وبين موقع "4-4-2"، أن إدارة مانشستر يونايتد كانت ذكية، عندما رأت أن التعامل مع اللاعبين لا بد أن يكون مختلفاً، وذلك بالتفاوض على تخفيض رواتب عناصر الفريق الأول، باعتبار النادي ثاني أعلى فاتورة لأجور اللاعبين في كرة القدم العالمية، بعد برشلونة، والذي لم يتخذ القرار نفسه، وهو ما يتوقع معه دخول النادي الإسباني في دوامة مالية صعبة الموسم المقبل، رغم أن الحكومة البريطانية ستدفع ما يصل إلى 80٪ من رواتب اللاعبين.

وأوضح الموقع، أن يونايتد، كان سباقاً أيضاً بتجميد أسعار تذاكر الموسم المقبل للعام التاسع على التوالي دون أي زيادة، وذلك بعدما ارتفعت هذه الأسعار بشكل كبير آوائل تسعينيات القرن الماضي، وفي السنوات من 2005 إلى 2010، وذلك على أن يعاد النظر فيها الموسم بعد المقبل، في ظل قائمة طويلة تطلب حجز تذاكر مباريات الفريق، مع العلم أن دخل المباريات لم يعد كافياً وحده للإنفاق في النادي، حتى أن الفريق يمنح آلاف التذاكر سنوياً هدايا للشباب والأطفال.