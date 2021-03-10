مانشستر يونايتد يوقف مفاوضات كافاني

أوقف مانشستر يونايتد مفاوضات تجديد عقد إيدينسون كافاني، بعد أن راجت أنباء عن اعتزامه الرحيل نهاية الموسم إلى بوكا جونيورز.

وكان صاحب الـ 34 عاماً انتقل إلى الشياطين الحمر في صفقة انتقال حر لنصف موسم في أكتوبر الماضي، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، وسجل 7 أهداف في 25 مباراة. ويحتوي عقده الحالي بنداً يتيح له التمديد لموسم إضافي.

وقالت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية أن يونايتد كان بصدد الدخول في محادثات مع كافاني ووالتر جوجليمون شقيق وكيل أعماله، لكن التقارير الواردة من أميركا الجنوبية جعلت النادي يتراجع مؤقتاً.

وأوضحت الصحيفة أن كافاني يريد المزيد من التأكيد بشأن دوره المستقبلي في يونايتد، قبل أن يقدم على أي التزام، خاصة أنه لم يشارك لثلاثة أسابيع تقريباً بعد انضمامه، وغاب عن 5 مباريات من آخر 6 مواجهات بسبب إصابة عضلية، كما أوقف ثلاث مباريات وغرم 100 ألف جنيه، بسبب إطلاقه لفظاً عنصرياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أشعره بعدم العدل من قبل الاتحاد الإنجليزي.

ويرتبط كافاني بعلاقة صداقة مع خوان رومان ريكيلمي، اللاعب السابق ورئيس نادي بوكا جونيورز، وكشف عن محادثات بينهما في أكتوبر الماضي للانضمام إلى الفريق.

كما أشارت تقارير أن كافاني غير سعيد في إنجلترا بشكل عام مما سيدفعه للرحيل مع نهاية الموسم.